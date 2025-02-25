Хотя американцы и "презирают" Путина, но они "устали от стоимости и продолжительности" войны. А вот партии вообще разделились во мнени, каким образом должен достигаться мир в Украине.

В США хотят, чтобы Украина достигла мирного соглашения с Россией, включая большинство республиканцев, демократов, независимых, а также простых американских избирателей.

Как пишет издание The Hill, не смотря на это, партии разделились во мнениях о том, как должен выглядеть процесс переговоров о прекращении боевых действий, ввиду того, что чиновники Белого дома встречаются с российскими официальными лицами, чтобы обсудить окончание войны, и отдельно ведут переговоры с Украиной о сделке по природным ресурсам.

Гарвардский опрос CAPS-Harris показал, что заявление президента США Дональда Трампа о прямых переговорах с РФ о прекращении войны против Украины пользуется огромной популярностью среди республиканцев: 85% высказались за. Незначительное большинство независимых поддерживают этот подход, в то время как 60% демократов выступают против.

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Почти 6 из 10 представителей всех партий заявили, что против того, чтобы администрация Трампа исключила Украину из переговоров, в том числе 76% демократов и 64% независимых. Однако 62% республиканцев заявили, что поддерживают переговоры без Украины.

При этом демократы и независимые не против исключения из переговорного процесса европейцев, в то время как республиканцы выступают за их участие.

Три четверти демократов и почти две трети независимых выступают против того, чтобы Трамп заставил Украину отдать свои оккупрованные земли для прекращения войны, в то время как две трети республиканцев поддерживают это. Примерно две трети республиканцев, демократов и независимых говорят, что Украина должна получить гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки Кремлю.

Председатель Harris Poll Марк Пенн сказал The Hill, что американцы "презирают" властелина Кремля Путина, но "устали от стоимости и продолжительности" войны. Он сказал, что большинство поддерживает усилия по прекращению войны, хотя они не верят, что Путин будет соблюдать условия.

Переговоры с РФ

В начале прошлой недели представители США и РФ провели переговоры в Саудовской Аравии. Однако на них не было представителей Украины и Евросоюза.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что есть веская причина возобновления контактов с российский диктатором Путиным.

В то же время Дональд Трамп заявил, что провел "серьезные" переговоры с Путиным об окончании войны в Украине. Он отметил, что переговоры идут "успешно".

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