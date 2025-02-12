Ударом по устремлениям Украины стало заявление министра обороны Пита Хегсета.

Президент США Дональд Трамп в среду перевернул трехлетнюю политику США в отношении Украины, заявив, что он и российский лидер Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом пишет издание The Associated Press.

"Это послало потенциально драматичный сигнал о том, что Вашингтон и Москва могут работать над достижением соглашения о прекращении боевых действий в Украине, обойдя правительство этой страны. Это означало бы разрыв с администрацией Байдена, которая упорно настаивала на том, что Киев будет полноправным участником любых принимаемых решений", - сказано в статье.

Отмечется, что еще одним ударом по устремлениям Украины стало заявление министра обороны Пита Хегсета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе о том, что членство в НАТО нереально для Украины, она должна отказаться от надежд вернуть всю свою территорию у России, а любые гарантии безопасности Киеву должны будут нести европейские страны.

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"Зеленский попытался сделать смелое лицо тому, что многие в Украине сочтут большим разочарованием. В сообщении в социальных сетях он сказал, что у него был "содержательный разговор" с Трампом, в ходе которого обсуждались "возможности достижения мира" и "готовность Киева работать вместе на командном уровне", - отмечает издание.

Контакты Трампа с Путиным и Зеленским

Ранее Трамп объявил, что в среду поговорил с президентом России Владимиром Путиным о немедленном начале переговоров о прекращении конфликта в Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин во время телефонного разговора пригласил Трампа посетить Москву и согласился, что Москва и Вашингтон должны работать вместе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт рассказала о разговорах Трампа как с Путиным, так и с Зеленским: "Это были очень хорошие звонки. Они были очень позитивными".

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