Президент РФ готовится к затяжной войне.

Президент России Владимир Путин по-прежнему стремится создать "сухопутный мост" между временно оккупированными территориями Донбасса и непризнанным Приднестровьем. Он готовится к затяжным боевым действиям на территории Украины.

Как передает портал Bloomberg, таким мнением поделилась глава Национальной разведки США Эврил Хейнс во время выступления членами Комитета Сената США по вооруженным силам.

"По нашим оценкам, президент Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса", — сообщила Хейнс.

Глава разведки назвала решение передвинуть активные боевые действия на восток "временный сменой для возращения инициативы". По ее словам, Путин по-прежнему хочет создать "сухопутный мост" между временно оккупированными территориями Донбасса и непризнанным Приднестровьем. Хейнс считает, что в течение следующих месяцев боевые действия могут перейти в "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию".

Напомним, в середине апреля в России объявили очередную цель так называемой "спецоперации" — захват юга нашей страны и выход к границе с Приднестровьем. На прошлой неделе спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в интервью УНИАН подтвердил эти планы оккупантов. По его словам, такие заявления звучали из уст отдельных российских военачальников.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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