В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 12 атак врага.

Украинские защитники на Донбассе сегодня, 10 мая, уничтожили 12 танков противника, вертолет и еще более трех десятков единиц различной техники оккупантов.

Об этом говорится в сообщении о ситуации на Донецком и Луганском направлениях, обнародованном на странице Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, в течение текущих суток, 10 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 12 атак врага.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага", - информируют в ОС.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

По подсчетам ООН, по состоянию на 6 мая в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждена поименно гибель 3309 мирных жителей. Еще 3493 человек были ранены. В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывчатого оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.​

В Офисе генпрокурора также сообщили, что по состоянию на 9 мая в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли 226 детей. Еще 415 детей во время войны получили ранения.

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