Армянская сторона не сможет помогать развертыванию боевиков на украинской территории, отметил глава правительства Армении.

Власти Армении никогда не смогут содействовать переброске в Украину иностранных боевиков-террористов армянской территорией.

Армения не сможет помогать развертыванию в Украине боевиков, написал в Twitter премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Очевидно, что Армения, которая пострадала от участия наемников-террористов в войне в Нагорном Карабахе два года назад, никогда не сможет способствовать переброске и развертыванию иностранных боевиков-террористов в Украине через территорию Армении", - отметил чиновник.

Напомним, российские войска ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Власти РФ назвали войну "спецоперацией", в частности, для "денацификации" нашей страны.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Харьков, Киев, Чернигов, Мариуполь, Днепр, Херсон и Николаев.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины узнало, что РФ решила привлечь к войне в Украине боевиков из Сирии. По данным разведки, Сирия проваливала план по привлечению боевиков к войне в украинском государстве.

Генштаба Вооруженных сил Украины сообщал, что РФ планирует перебросить на войну против нашей страны отдельные подразделения с российской базы в Армении.

Вас также могут заинтересовать новости: