Для выхода из российского рынка у компаний есть 48 часов

Группа хакеров Anonymous снова вступились за Украину. Компаниям, которые отказались уходить из Российской Федерации, пригрозили взломом и дали 48 часов на уход из российского рынка.

Об этом говорится в заявлении Anonymous в Twitter

"Призываем все компании, продолжающие работать в России, уплачивая налоги в бюджет кремлевского преступного режима: убирайтесь из России! Мы даем вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь нашей мишенью!" – говорится в сообщении.

Кроме того, хакеры опубликовали список компаний, к которым они обратились. Речь идет минимум о 40 крупных бизнесов - Nestle, Raiffeisen Bank, Burger King, Papa Jhons, Marritt, SubWay, Chevron, Oreo, Cargill, Amway и другие.

Как ранее сообщал УНИАН, депутат из Шотландии Кэрол Монахен сообщила, что некоторые крупные бизнесы из Франции и Германии решили все же продолжить свою работу в России. По ее словам, "кровавые деньги" продолжают зарабатывать Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Adidas, Volkswagen, BMW и Mercedes.

При этом более 200 различных компаний уже ушли с российского рынка или планируют это сделать в ближайшее время.

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