Обе стороны конфликта не выражают желания начинать переговоры, количество жертв среди гражданского населения в результате конфликта растет.

В Судане, где четвертый день продолжаются ожесточенные бои, под обстрел попали американский дипломатический конвой и представитель Евросоюза.

Как пишет Bloomberg, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал обстрел дипломатов "безрассудным".

"Это действие было безрассудным, безответственным и, конечно, опасным — дипломатический конвой с дипломатическими номерами и флагом США был обстрелян. ... Мы будем продолжать очень внимательно и очень тщательно следить за этим", – заявил он.

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Блинкен добавил, что вся группа, к счастью, была в безопасности. На встрече министров иностранных дел G7 в Японии он также подчеркнул, что США глубоко обеспокоены общим положением дел в Судане.

Заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель также сообщил, что у Блинкена был разговор с обеими враждующими сторонами – он отдельно поговорил с генералом Абделем Фаттахом аль Бурханом, командующим Вооруженными силами Судана, и генералом Мохамедом Хамданом Дагалом (Хемедти), командующим Силами быстрого реагирования (RSF).

"[Блинкен] подчеркнул срочность достижения прекращения огня для обеспечения доставки гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий, воссоединения суданских семей и предоставления международному сообществу в Хартуме возможности обеспечить безопасность своего присутствия", – сказал Патель.

Блинкен подчеркнул, что дал четко понять, что любые нападения на американских дипломатов являются неприемлемыми.

Кроме этого, стало известно, что на представитель Евросоюза в Судане, ирландского дипломата Айдана О'Хару совершили нападение в его резиденции. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вечером в понедельник, 17 апреля, не раскрывая детали. Он подчеркнул, что это является грубым нарушением Венской конвенции.

"Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством в соответствии с международным правом", – добавил Боррель.

Ситуация в Судане - это надо знать

Судан уже много десятилетий находится в состоянии политического кризиса, сопровождающегося многочисленными государственными переворотами. Последний его виток начался в 2019 году, когда президент Омар Башир потерял власть во время государственного переворота. С тех пор не прекращаются попытки сформировать стабильное правительство страны.

В субботу местные Силы быстрого реагирования атаковали штабы армии, резиденцию главнокомандующего и стратегические объекты в столице страны Хартуме, стремясь захватить власть.

С тех пор столкновения между армией Судана, поддерживаемой Египтом и управляемой генералом Абделем Фаттахом аль Бурханом, который возглавлял правящий совет Судана после отстранения Башира и государственный переворот в 2021 году, и силами быстрого реагирования (RSF), возглавляемыми Мохамедом Хамданом Дагалом (Хемедти), который развивает связи с ОАЭ и Россией, продолжаются. Эти столкновения в Хартуме и прилегающих к нему городах Омдурман и Бахри называют худшими за последнее десятилетие.

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В понедельник, 17 апреля, самые ожесточенные боевые действия разворачивались вокруг главного международного аэропорта и штаба армии в городе Омдурман. Кроме этого, в столице из тяжелой артиллерии были обстреляны больницы, значительное количество медучреждений прекратило работу, пишет Reuters.

В результате боевых действий в некоторых районах отсутствует электро- и водоснабжение.

Посланник ООН Уокер Пертес заявил в понедельник, что в результате боевых действий между суданской армией и RSF погибло не менее 185 человек и более 1800 получили ранения. Он также констатировал, что обе стороны не демонстрируют никаких признаков желания вести переговоры. Известно, что среди погибших также трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН.

15 апреля в результате столкновений в международном аэропорту Хартума загорелся украинский лоукостер SkyUp Boeing 737. 18 апреля появились спутниковые снимки сгоревшего самолета.В МИД Украины уточняли, что членов украинского авиационного экипажа удалось вывезти в безопасное место.

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