ВПП ООН объявила о временном прекращении действия программы в Судане до стабилизации ситуации.

Столкновения в Судане между армией и силами быстрого реагирования продолжаются, сообщается о десятках погибших и сотнях раненых. Об этом сообщает BBC.

В частности, по данным суданского Комитета врачей, погибли по меньшей мере 56 мирных жителей и десятки военнослужащих, также около 600 человек ранены. Также издание сообщает, что были убиты трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН.

В ответ на это ВПП ООН объявила о временном прекращении действия программы в Судане до стабилизации ситуации.

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В целом обе стороны конфликта распространяют противоречивые заявления относительно контроля территории страны.

Так, суданская армия заявляет, что захватила стратегические базы, принадлежащие Силам быстрого реагирования (RSF) в Порт-Судане, Касале, Кадарефе, Демазине и кости.

Со своей стороны, RSF утверждает, что контролирует 90% столицы, Хартум, и только 10% в руках военных.

Столкновения в Судане - что известно

15 апреля СМИ сообщили о столкновениях в столице Судана Хартуме между армией и силами оперативного реагирования (RSF).

Украинский МИД в связи с обострением ситуации безопасности в Судане рекомендовал гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну.

Также в министерстве опровергли информацию о захвате заложников в аэропорту Хартума, подчеркнув, что держат ситуацию на контроле.

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