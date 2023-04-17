Министерство обеспокоено обострением беспорядков, которые начались 15 апреля.

Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие в Республике Судан, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв. Речь идет о беспорядках, которые начались в Судане 15 апреля.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины. Там высказали обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации.

"С глубокой обеспокоенностью и беспокойством следим за продолжающейся эскалацией ситуации в Республике Судан. Осуждаем насилие, которое уже привело к большому количеству человеческих жертв", - говорится в заявлении.

В связи с этим, украинские дипломаты призывают "стороны конфликта к сдержанности и взвешенности для недопущения дальнейшего обострения противостояния, избежания дальнейших жертв среди гражданского населения".

"Убеждены, что только в рамках мирного, инклюзивного диалога можно достичь общего видения относительно путей воплощения коренных интересов суданского народа, прежде всего развития демократического и процветающего общества", - сказано в заявлении.

В то же время отмечается, что МИД и посольство Украины в Египте поддерживают связь с украинскими гражданами в Судане и держат вопрос обеспечения их безопасности на особом контроле.

15 апреля в Хартуме произошли столкновения

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в ряде СМИ появилась информация, что в Хартуме произошли столкновения между армией и Силами оперативного реагирования (RSF), которые заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армии и международный аэропорт.

В связи с обострением ситуации безопасности в столице Республики Судан, МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну, а тем, кто там находится - избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала, оставаться в местах своего проживания.

При этом, во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа, но их удалось вывезти в безопасное место.

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