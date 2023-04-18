В общей сложности в аэропорту Хартума, судя по снимкам, были повреждены или сгорели 20 самолетов.

Спутник компании Maxar показал, как выглядит сгоревший самолет украинской авиакомпании SkyUp Boeing 737 в аэропорту столицы Судана Хартуме.

Издание The New York Times идентифицировало на снимках 20 самолетов, которые были уничтожены или серьезно повреждены. Среди них - борт украинской авиакомпании SkyUp.

События в Судане

15 апреля в Судане во время попытки государственного переворота загорелся самолет украинского лоукостера SkyUp Boeing 737. Тогда в МИД Украины уточнили, что членов украинского авиационного экипажа, которые находились в международном аэропорту Хартума, удалось вывезти в безопасное место.

Видео дня

Также в тот же день поступило объяснение ситуации и от самой авиакомпании. Там заявили, что в связи с ситуацией в Судане известно о срабатывании аварийного радиомаяка на одном из двух самолетов авиакомпании SkyUp, находящихся в аэропорту столицы страны Хартуме.

"Установить состояние самолета и возможные повреждения на данный момент невозможно. 36 сотрудников, находящихся в стране, сейчас находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь", - уточнили тогда в пресс-службе авиакомпании.

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