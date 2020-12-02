Тактика "железного кулака", которую российские власти применили против Киева и Тбилиси, уступила место более сложной смеси из мягкой силы и военных угроз.

Война между Азербайджаном и Арменией за спорный горный анклав Нагорный Карабах закончилась напряженным перемирием, за сохранением которого следят вооруженные до зубов войска России. Для Москвы, которая давно стала провокатором на Кавказе, роль "миротворца" оказалась резким изменением.

Как пишет New York Times это новое испытание и возможность для страны, которая пытается сохранить свое влияние на территории бывшего СССР.

Именно Владимир Путин был тем, кто остановил войну в Нагорном Карабахе. Но он сделал это, не прибегая к привычному для Москвы методу "железного кулака". В соответствии с ним российские войска вторглись в Грузию и Украину, они аннексировали Крым.

"Тактика, которая превратила эти страны в непримиримых врагов, похоже, выходит из моды в Кремле. Аналитики говорят, что он все чаще прибегает к более тонкой смеси из мягкой и грубой силы", - пишет издание.

Читайте такжеNew York Times: Нагорный Карабах показала, что большие державы снова решают судьбу меньшихБолее мягкий подход Кремля был также заметен в соседней Беларуси, где продолжаются протесты. Он воздержался от прямого вмешательства, без энтузиазма предложив поддержку Александру Лукашенко, чье насилие против демонстрантов разозлило население. Во время переговоров о завершении войны в Нагорном Карабахе Путин полагался на угрозы российской армией, заставив обе стороны пойти на уступки. Это позволило ему также обрести определенный уровень доверия в обоих лагерях.

Россия и Армения давно подписали соглашение о совместной обороне. Но Путин отказался применять ее в Нагорном Карабахе. Он сохранил близкие личные отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта стратегия, похоже, принесла быструю выгоду. Кремль получил военное присутствие в регионе и жестко привязал Армению к российской провозглашенной "сфере влияния", при этом не отталкивая от себя Азербайджан.

"Это возможность сыграть роль миротворца в классическом понимании термина. Надеюсь, мы наблюдаем за процессом обучения и изменения российской стратегии в отношении постсоветского пространства", - сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Благодаря российской поддержке, Армения взяла под контроль Нагорный Карабах и азербайджанские регионы вокруг него во время войны в начале 1990-х годов. Более полумиллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть эти территории. Четверть века дипломатии не принесли ничего. Поэтому 27 сентября Азербайджан начал наступление, чтобы грубой силой вернуть себе утраченные регионы. Его операция увенчалась значительными успехами благодаря беспилотникам, купленным у Израиля и Турции.

Читайте такжеТихая оккупация: так называемые "миротворцы" РФ уже установили 25 постов в КарабахеИздание напоминает, что после того, как азербайджанские войска взяли под контроль город Шуша, Путин вмешался в события. Хотя до того пытался договориться с Баку и Ереваном о перемирии. В тот вечер азербайджанские войска случайно сбили российский вертолет. И это, наверное, дало Москве оправдание.

Источники в Баку сообщают, что российский президент поставил Алиеву ультиматум: если Азербайджан не прекратит наступление после захвата города Шуша, армия России пойдет на вторжение. В тот же вечер ракета неизвестного происхождения упала в азербайджанской столице. При этом никто не пострадал. Кое-кто подозревает, что это был сигнал от России о ее готовности вмешаться и способности нанести большой вред.

Через несколько часов после того, Путин объявил о перемирии. Алиев выступил на телевидении, заявив о прекращении всех военных операций. А премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что у него не было выбора, кроме как согласиться на перемирие из-за угрозы еще большего кровопролития.

Алиев выставил договоренности как победу, ведь Азербайджан вернул контроль почти над всеми частями Нагорного Карабаха. Но он тоже пошел на компромисс: примерно 2 тысячи российских солдат под видом "миротворцев" будут базироваться на азербайджанской территории.

Читайте также"Это будет самоубийство": Путин посоветовал Армении даже не думать об отказе от перемирия с АзербайджаномДля России это стратегическое благо, несмотря на то, что ее войска теперь развернуты вблизи Ирана. Однако, это и риск, поскольку российские войска стали между враждующими сторонами в одном из самых непримиримых этнических конфликтов в мире.

"Я не знаю, чем все закончится на этот раз. Потому что хороших примеров российских миротворческих миссий на Кавказе не существует. Поэтому я встревожен относительно того, чем это может закончиться", - сказал Азад Исазаде, который работал в Министерстве обороны Азербайджана в 1990-х годах.

Почти каждый азербайджанец помнит кровавые события 1990-го года, когда танки СССР раздавили протесты на центральном паломничестве в Баку. Российские войска после того вторгались в разные части Кавказа, выдавая себя за "миротворцев". Однако, каждый раз они действовали как армия захватчика.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань