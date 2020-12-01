Ереван проиграл в последней войне в Нагорном Карабахе, но Баку тоже потерял кое-что важное.

Когда 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился подписать перемирие, у президента Азербайджана Ильхама Алиева были причины чувствовать себя победителем.

Он вернул территории, которые потерял его отец в результате первой войны в Нагорном Карабахе. Он смог обмануть США, согласившись на дипломатию в обмен на деньги и военную помощь лишь для того, чтобы нанести неожиданный удар. Военное наступление дало гораздо больше, чем могла бы принести дипломатия. Алиев также закрепил собственную власть.

Читайте такжеNew York Times: Кремлю дорого будет стоить роль "миротворца" в Нагорном КарабахеПревратив себя в незаменимого союзника для Раджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, он теперь может рассчитывать, что они защитят его режим, если в Азербайджане вспыхнут какие-то беспорядки. Об этом на страницах National Interest пишет эксперт American Enterprise Institute Майкл Рубин.

"Армения проиграла в войне, а Алиев победил. Но Азербайджан тоже проиграл. Азербайджанские флаги может и развеваются сегодня над городом Шуша. Но эта победа Алиева добыта ценой азербайджанской независимости(...). Войска России теперь в Азербайджане", - пишет автор.

Теоретически российские военные должны защищать перемирие между армянскими и азербайджанскими силами. Но их возвращение в регион - это давняя цель Владимира Путина, который шаг за шагом хочет покорить себе все постсоветские страны. Возможно Алиев уверенно позволил России ввести свои войска, потому что они закрепили свои азербайджанские и турецкие силы во время войны.

"Но Алиев забыл, что российские войска быстро заходят, но редко выходят", - говорится в статье.

Турецкие силы тоже не покинут Азербайджан. Целью Баку в войне было вернуть контроль над Нагорным Карабахом и регионами вокруг него, которые Армения захватила во время сражений в 1988-1994 годах. Но турецкие мотивы были другими. Эрдоган и его военные советники, такие как Догу Перинчек, уже давно лелеют пантюркские амбиции. Они мечтаю связать культурными, экономическими и политическими связями Турцию с Азербайджаном и другими тюркскими странами Центральной Азии.

По дороге из аэропорта Есенбога в Анкаре гости города могут увидеть мурал с изображением всех тюркских республик: от Азербайджана до так называемого Восточного Туркестана, как его называют благосклонные к идее о независимости уйгуры в Китае. Но Армения стала препятствием для больших амбиций Эрдогана. Ведь она (а также Грузия) отделяют Турцию от тюркских республик.

Читайте такжеWashington Post: Война в Нагорном Карабахе вносит пять изменений в линии на картахПеремирие в Нагорном Карабахе дало Анкаре наземный коридор через армянскую территорию (хотя механизм выполнения этого пункта до сих пор непонятен). Кроме того, Турция отправит свои войска для участия в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкие силы специального назначения уже в Баку, а турецкие F-16 на азербайджанских военных базах. Алиев смотрит на Эрдогана как на друга, но Эрдоган считает его средством.

Кроме этого всего остались еще наемники из Сирии. Турция организовала их транспортировку в Азербайджан. И Алиев был рад их вкладу. Но теперь вряд ли он сможет заставить их уехать обратно, даже если бы он и захотел этого. Ровно так же, как Турция направила огонь наемников против армян, она может использовать их и против азербайджанцев, которые станут на пути турецких целей.

Читайте такжеРоссийские войска привезли в Нагорный Карабах "Грады" – ReutersАзербайджан обрел независимость в 1918 году. Но свою государственность он смог сохранить лишь на 23 месяца. Тогда российские войска захватили богатую нефтью территорию страны. Распад СССР дал Азербайджану второй шанс. Нынешний период независимости уже длится в разы дольше, чем первый. Но иностранные войска снова на азербайджанской территории. И они подотчетны не Баку, а Кремлю и турецкому президентскому дворцу.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Перевод: Лесь Дымань