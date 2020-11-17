Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции одобрила предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

Проект указа за подписью турецкого лидера был представлен на утверждение законодательного органа в понедельник, сообщает агентство Анадолу.

В тексте документа привлекается внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

«Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», - говорится в тексте документа.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться Администрацией президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия миссии определен одним годом.

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Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия. Об этом было объявлено в заявлении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договоренностям, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, разворачивается миротворческий контингент России. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу.

11 ноября в Кремле заявили, что Россия и Турция будут взаимодействовать в вопросах Нагорного Карабаха через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

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Автор: Светлана Закелова