Он сказал, что израильский премьер подвел США в 2020 году.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал террористов "Хезболлы" очень умными.

Как пишет The Washington Post, в интервью Fox News экс-лидер США сказал, что Нетаньяху "очень сильно пострадал" из-за произошедшего: "Он не был готов. Он не был готов, и Израиль не был готов".

Кроме того, во время выступления во Флориде Трамп похвалил разведку "Хезболлы". "Вы знаете, "Хезболла" очень умна. Они все очень умные", - сказал он. После этого пресс-секретарь бывшего президента объяснил, что тот критиковал неназванных американских чиновников за то, что они "подсказали "Хезболле" идею нападения с севера".

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"Президент Трамп явно указал на некомпетентность Байдена и его администрации, сообщив террористам район, который может быть атакован. Умный - не значит хороший", - сказал Чунг.

Сам Трамп признал, что его высказывание о "Хезболле" может быть спорным. "А что я скажу? Но "Хезболла" очень умна. Они умные и, конечно, злобные".

Также во время выступления перед сторонниками Трамп рассказал о "неудачном опыте общения с Израилем" во время операции по убийству иранского генерала Касема Солеймани. По его словам, израильская разведка помогла США установить его местонахождение и спланировать удар беспилотника, но накануне операции отказалась в ней участвовать.

"Я никогда не забуду, что Биби Нетаньяху подвел нас. Это было очень ужасно. Мы были разочарованы этим. Очень разочарованы. Но мы сделали эту работу сами. Это была абсолютно точная, великолепная, прекрасная работа. А потом Биби попытался приписать себе эту заслугу. Это меня не слишком обрадовало. Но ничего страшного", - добавил он.

Отношение США и Израиля: последние новости

Как известно, Соединенные Штаты являются союзником Израиля, они поддержали право страны на оборону и пообещали поддержать ее в защите от ХАМАС.

Кроме того, президент Джо Байден предупредил страны и организации, которые захотят воспользоваться ситуацией, что решимость Штатов "ясна".

Министерство обороны США уже отправило самый большой в мире авианосец USS Gerald R. Ford, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и свои эсминцы к израильскому побережью.

Сегодня в Израиль с визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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