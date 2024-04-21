В пятницу Израиль расквитался с Ираном за атаку недельной давности.

В эту пятницу Израиль нанес удар по территории Ирана, что стало ответом на иранскую массированную атаку неделю назад. Издание The New York Times узнало, что израильтяне попали по военной базе в провинции Исфахан.

Как рассказали журналистам на условиях анонимности западные и иранские официальные лица, в результате удара был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства.

Какое именно оружие поразило иранский объект, неизвестно. Трое западных и двое иранских официальных лиц заявили, что Израиль мог задействовать беспилотники и по меньшей мере одну ракету, выпущенную с военного самолета. Ранее иранские официальные лица заявили, что атака на военную базу была осуществлена небольшими беспилотниками, которые, скорее всего, были запущены с территории самого Ирана.

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Двое западных официальных лиц заявили, что ракета была выпущена с военного самолета вдали от израильского или иранского воздушного пространства, и что оружие включало технологию, которая позволила ему избежать радиолокационной обороны Ирана. Двое иранских чиновников заявили, что военные не обнаружили ничего, что входило в воздушное пространство страны в пятницу, включая беспилотники, ракеты или самолеты.

Обозреватель немецкого издания Bild Кристофер Буль отмечает, что власти Ирана гордились приобретенными у России системами С-300. На военных парадах пусковые установки обвешивали портретами и цитатами аятоллы Хаменеи.

Что такое система С-300

Зенитно-ракетный комплекс С-300 является советской разработкой, которая серийно выпускалась с середины 1970-годов. В зависимости от модификации она может сбивать воздушные цели на расстоянии от 40 до 200 км (но в большинстве версий - до 75 или до 150 км). Такие комплексы стояли на вооружении практически всех стран "соцлагеря" и экспортировались в дружественные не социалистические страны.

На момент распада СССР Иран не имел на вооружении этих систем. В 2007 году Тегеран заказал у Москвы 5 дивизионов С-300, которые в итоге были поставлены в 2015-16 годах в самой современной на тот момент модификации С-300 ПМУ2. Сейчас Иран имеет 32 пусковые установки С-300, что эквивалентно 4 дивизионам.

Системы С-300 различных модификаций неоднократно уничтожались во время российско-украинской войны - с обеих сторон. Кроме того, ВСУ неоднократно уничтожали более мощную и значительно более современную систему С-400, которую Россия создала уже после распада СССР.

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