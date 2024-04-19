В последнее время немецкий министр стала более критически относиться к Израилю.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху горячо поспорили относительно войны в секторе Газа.

Журналист израильского 13 канала Мориа Асаф Вольберг рассказал, что политики выдвинули другу необычайно резкие обвинения. Источники BILD в Израиле подтвердили эти данные.

Вероятной причиной спора стали кадры из сектора Газа, которые показала немецкому министру израильская сторона. На снимках были рынки в секторе Газа, на торговых рядах которых можно увидеть много продуктов. Таким образом Бербок хотели доказать, что проблема голода в Газе не стоит на столько остро, как считают власти европейских стран.

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Бербок же настаивала, что ситуация с продовольствием в секторе Газа катастрофическая, и сказала, что тоже может показать израильской стороне фотографии голодающих детей сектора Газа.

Именно после этого дебаты обострились, Нетаньяху, по словам журналиста 13 канала, стал эмоциональнее и даже заявил, что "израильтяне не похожи на нацистов". Судя по всему, израильский премьер имел в виду фотографии концлагерей, которые распространяли нацисты, чтобы ввести весь мир в заблуждение относительно массовых убийств евреев.

Этот спор проливает новый свет на отношения Бербок и Нетаньяху. В последнее время немецкий министр стала более критически относиться к Израилю. Бербок выдвигает серьезные обвинения в адрес израильской стороны из-за гуманитарной ситуации в Газе. Правительство Израиля, напротив, отвергает обвинения в том, что оно морит голодом гражданское население.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. Это сопровождалось массированным ракетным ударом. На своем пути бевики грабили, насиловали и убивали израильтян. После этого власти Израиля приняли решение о начале военной операции на территории сектора Газа.

А спустя полгода 7 апреля Израиль завершил активную стадию войны и выводит свои войска из южной части сектора Газа.

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