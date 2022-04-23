Это обращение стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности относительно защиты Украины и предоставления Киеву тяжелого вооружения.

Группа немецких бывших политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обратились к правительству Германии с открытым письмом, содержание которого сводится к принуждению Украины к капитуляции в войне с РФ.

Текст письма опубликован на страницах Berliner Zeitung.

Это обращение стало реакцией на более распространенные требования СМИ и общественности относительно защиты Украины и предоставления Киеву тяжелого вооружения. Его авторы требуют противоположного.

В письме прослеживают тезисы, часто распространяющие русские. Интеллектуалы считают, что поставки оружия в Украину "де-факто сделали Германию стороной войны", а агрессия против Украины является "полем битвы между НАТО и Россией по безопасности порядок в Европе".

Авторы письма считают, что существует потребность удовлетворить "законные интересы безопасности России".

Текст обращения сводится к тому, что "Украина все равно проигрывает, поэтому ее надо заставить капитулировать".

"Несмотря на сообщения об успехах украинской армии, она значительно уступает российской и имеет мало шансов выиграть эту войну. Ценой длительного военного сопротивления, независимо от результата, будет больше разрушенных городов и больше потерь среди украинского населения", - говорится в письме.

Его авторы призывают "помочь" Украине против ее воли.

"Мы призываем правительство Германии, страны ЕС и НАТО прекратить поставки оружия украинским войскам и поощрять правительство в Киеве прекратить военное сопротивление", - говорится в документе.

Интеллектуалы предлагают заставить Украину срочно вывести армию из Киева, Одессы и Харькова, чтобы предотвратить разрушение этих городов. Они также предлагают условия украинской капитуляции: нейтралитет, признание Крыма российским и разрешение на "независимость" Донбасса.

Подписали это письмо 18 немцев. Среди них писательница и журналистка Даниэла Дан один из ключевых певцов Германии Александр Векер трое экс-депутатов Бундестага – Энтье Фольмер ("Зеленые", участница российских "Петербургских диалогов"), Норман Пех и Люк Йохимсен (партия "Левые", известная пророссийской направленностью), а также действующий член "комитета по ценностям" правящей Социал-демократической партии Германии Ганс Миссельвиц.

Как сообщал УНИАН, страны ЕС продавали России вооружение, когда Кремль готовился к войне в Украине. Около 78% от общего количества было поставлено немецкими и французским компаниям.

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