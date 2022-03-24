Президент России недооценил мудрость и мощь украинского народа, отметил глава Альянса.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин совершил большую ошибку, начав войну в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге перед началом чрезвычайного саммита глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Президент Путин совершил большую ошибку, начав войну против независимого суверенного государства. Он недооценил силу украинского народа, мужество украинского народа и Вооруженных сил", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса добавил, что российские захватнические силы встречают значительно большее сопротивление, чем ожидали.

Он отметил необходимость предоставления ответа на действия России против Украины, и поэтому Альянс значительно усилил поддержку Украины и увеличил присутствие войск в восточных странах НАТО.

Напомним, российские войска ворвались в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в том числе Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

За время агрессии РФ, по данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 24 марта уже погибли 128 детей, а 172 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

В этот же день Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать украинское небо.

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