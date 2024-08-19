Правитель России прибыл с визитом в Баку и встретился с главой государства Ильхамом Алиевым.

Россия столкнулась с кризисом на "украинском направлении", но готова участвовать в урегулировании ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. Об этом в Баку во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил правитель РФ Владимир Путин, сообщает "Азертадж".

"Понятно, и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами", - сказал Путин.

Он также отметил, что Россия стремится к улаживанию ситкации в этом регионе.

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"Если РФ может что-то сделать для того, чтобы выйти на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, довести дело до делимитации, демаркации границ, разблокировать, как мы много раз с вами говорили, соответствующие направления логистики или экономике, мы были бы этому очень рады", - резюмировал российский диктатор.

Визит Путина в Азербайджан

Накануне российский правитель Владимир Путин прилетел с визитом в Азербайджан. По данным росСМИ, во время переговоров с президентом этой страны Ильхамом Алиевым он "обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".

До этого Путин совершил государственные визиты в Северную Корею и Вьетнам.

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