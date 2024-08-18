Это его первый визит с начала полномасштабной войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 18 августа, впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Азербайджан. Российские пропагандистские СМИ публикуют видео прибытия главы России в столицу Азербайджана, а также сообщают, что он уже провел неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой.

Как сообщают росСМИ, в ходе переговоров с Алиевым Путин "обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня".

Кроме того, один из пунктов повестки дня двусторонней встречи - поставки русского газа в Азербайджан в обмен на увеличение объемов экспорта азербайджанского газа в Европу. Это, по факту, открытое обсуждение возможного обхода санкций против нефтегазовой отрасли РФ.

Также, как отмечают эксперты, нынешний государственный визит также является возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что у него есть поддержка.

Международные визиты Путина

До визита в Азербайджан Путин совершил государственные визиты в Северную Корею и Вьетнам.

19 июня Владимир Путин посетил столицу КНДР Пхеньян, встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и они подписали договор о партнерстве между своими государствами. Обозреватели западных СМИ полагают, что визит росссийского диктатора в Северную Корею - тревожный признак формирования ядерного альянса, откровенно враждебного к Западу и НАТО.

Также Путин во время визита во Вьетнам вместе с вьетнамским лидером То Ламом приняли заявление о стратегическом партнерстве между их странами.

Также сообщалось, что Мексика пригласила путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум в октябре.

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