В Пентагоне заявили о реальной военной угрозе со стороны России

Заместитель главы Пентагона заявил, что «угроза со стороны хакеров является реальной, так же как и угроза военного характера и последние выступления Путина относительно наращивания военной мощи России также говорят об этом».

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил о реальной военной угрозе со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 11-м Киевском форуме по безопасности.

«Угроза со стороны хакеров является реальной так же, как и угроза военного характера, и последние выступления Путина по наращиванию военной мощи России также говорят об этом. Эта провокационная риторика поддерживается значительными капитальными вложениями в укрепление военной машины», - заявил Карем.

По его словам, последние учения России «Запад-2017» свидетельствуют о том, что она может разворачивать системы киберугроз вместе с военными средствами.

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Также Карем заявил об обеспокоенности по поводу нарушения Россией международных договоров.

«Это показывает, что существует вызов и попытки переписать мировой порядок. Россия постоянно нарушает международные правила, в том числе конвенцию о запрещении химического оружия», - отметил он.

По словам заместителя министра обороны США, Россия, кроме применения права вето в Совете безопасности ООН, не внедряет даже те резолюции ООН, которые она поддержала в свое время.

«Прямое вмешательство России в Сирию позволяет Путину подрывать международную коалицию, направленную на борьбу с «Исламским государством», и не дает возможности разрешить конфликт в Сирии», - сказал Карем.

Он отметил, что в Сирии были зафиксированы «ужасные нарушения договоренностей по химическому оружию». По его словам, США сейчас анализируют возможные ответы на такие случаи нарушения международного права.