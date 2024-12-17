В Эстонии утверждают, что если Украине удастся продержаться до весны, то Путин столкнется с растущим недовольством внутри собственного режима.

Члены НАТО собираются увеличить свои общие расходы на оборону до 3% от ВВП каждой страны. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью для The Times.

Отмечается, что Михал принял премьер-министра Великобритании Кира Стармера и восемь других европейских лидеров на саммите по безопасности в Таллине. Он заявил им, что если союзники хотят мира, им нужно готовиться к оборонительной войне против России, которая может начаться в ближайшие пять-десять лет.

"У России есть менталитет, что война - это нечто священное, что это священная война, и они против всех. Они против Европы, они против НАТО, они против США. И единственный способ свернуть с этого пути - это встретить на нем что-то большее или более сильное", - объяснил премьер-министр Эстонии.

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В издании напомнили, что на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил о том, что европейским странам необходимо вернуться к уровню военных расходов времен "Холодной войны", когда расходы на оборону регулярно превышали 3% от ВВП, потому что сейчас угроза безопасности еще выше.

Другие эстонские чиновники рассказали журналистам, что они уверены в том, что в ближайшем будущем НАТО поднимет планку до 2,5% или 3%. Не в последнюю очередь из-за новых списков конкретных требований, предъявляемых Альянсом к национальным вооруженным силам.

"Я верю, что мы достигнем импульса, и все больше и больше стран понимают, что им нужно делать больше. Дело не только в словах, которые произносит Трамп. Речь идет о реальных потребностях", - поделился с изданием министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Михал также заверил, что Россия будет готова начать полноценные мирные переговоры только в том случае, если западные союзники поставят Украины в позицию силы.

"Россия не дала понять, что Путин изменил свои цели. По моей оценке, он изменит свои цели только в том случае, если получит в ответ силу и мощь, не меньше. То, что для нас является вежливостью, для него - слабость, как мы уже видели во многих подобных ситуациях: он возьмет и воспользуется ею", - сказал он журналистам.

Эстонские чиновники обратили внимание на то, что сейчас российская экономика находится в затруднительном положении, добавили в издании. Они отметили, что рубль потерял более 20% своей стоимости по отношению к доллару в 2024 году, а базовые процентные ставки составляют 21%.

Кроме того, чиновники утверждают, что если Украине удастся продержаться до весны, то российский диктатор Владимир Путин столкнется с растущим недовольством внутри собственного режима.

"Если бы на российскую экономику посмотрели так, как мы смотрим на другие экономики... российская экономика была бы похожа на крушение поезда в замедленной съемке. Но поскольку российский нарратив иной, единственным способом остаться у власти для путинского режима является продолжение такой войны, потому что во время войны его критики не могут задавать никаких вопросов", - поделился премьер.

Украина и НАТО - последние новости

Ранее экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что каждая из стран НАТО может отправить миротворцев в Украину без разрешения Альянса. По его словам, только Украина должна решать и давать разрешение на размещение миротворческих сил на собственной территории.

Кроме того, в Politico сообщали, что президент Украины Зеленский в Брюсселе обсудит с лидерами НАТО и ЕС отправку миротворцев в Украину. Отмечается, что европейские лидеры планируют встретиться с Зеленским в среду.

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