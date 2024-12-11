Сейчас минимальная планка расходов составляет 2% от ВВП.

Тратить 2% ВВП на собственную оборону уже недостаточно. Странам НАТО придется поднять минимальную планку оборонных расходов до 3% ВВП. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Альянс планирует установить для каждой страны объемы вооружений, которые они должны иметь - танков, самолетов, боеприпасов, систем ПВО и тому подобное. И именно для достижения этих целевых показателей странам НАТО, вероятно, придется повысить целевую планку расходов на оборону до 3% ВВП, говорят официальные лица, с которыми на условиях анонимности поговорили журналисты.

Члены НАТО обязались увеличить расходы, чтобы противостоять угрозе для Европы со стороны президента России Владимира Путина и на фоне требований нового президента США Дональда Трампа, который подтолкнул членов альянса взять на себя большую долю ответственности за оборону.

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Сейчас Организация Североатлантического договора просит союзников тратить на оборону 2% валового внутреннего продукта. По словам официальных лиц, новые цели по количеству вооружений могут увеличить эту цель до 3% ВВП.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже публично заявлял, что 2% от ВВП "просто недостаточно" для поддержания уровня сдерживания в долгосрочной перспективе.

"Существуют пробелы в способности, которые мы должны заполнить, чтобы иметь возможность защищать Европу от России без США", включая военную мобильность и потребности в разведке, сказала Армида ван Рий, старший научный сотрудник Chatham House.

Сегодня некоторые страны НАТО уже тратят на оборону значительно выше, чем базовые 2% ВВП. Например, Польша в этом году выделила на оборону рекордные 186,6 миллиарда злотых (46 миллиардов долларов), или 4,7% ВВП. Зато Германия, крупнейший поставщик военной помощи Украине в ЕС, потратит в этом году 2,1%, или 72 миллиарда евро.

Военная готовность НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, официальные лица на Западе весьма критически оценивают готовность НАТО к полномасштабной войне, такой как в Украине. Например, в британском правительстве признали, что их армия в такой войне не продержится и года, даже если будет воевать в составе большой западной коалиции.

Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный тоже критически оценивает готовность Европы к войне с Россией. По его расчетам, россияне выведут из игры западную ПВО уже через несколько месяцев активной войны.

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