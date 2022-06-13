Эдгарс Ринкевичс заявил, что Запад должен поставить себя на "военные рельсы"

Российско-украинская война может затянуться на месяцы и даже годы. Западные страны должны поставлять в Украину оружие до полной победы.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью The Telegraph.

Латвийский министр уверен, что Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы поставлять оружие в Украину "столько, сколько потребуется" для победы. По его словам, война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы, поэтому европейским странам необходим проявить "стратегическую стойкость".

"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но из-за России мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и для НАТО", - отметил Ринкевичс.

Также он призвал увеличить поставки современного оружия в Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, войска России 24 февраля вторглись в Украину. Противник сперва обстреливал военные объекты, а потом атаковал и жилье мирных людей. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек. Ряд государств мира решили поддержать Украину - ввели против РФ новые санкции и передали Киеву вооружение.

Кроме того, в начале апреля стало известно, что латвийское правительство решило понизить уровень дипломатических отношений с РФ из-за преступлений российских военные, совершенных на украинской территории. Также Национальный совет по электронным СМИ в Латвии запретил транслировать в стране 80 оставшихся российских телеканалов.

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