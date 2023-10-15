Глава МИД выступил с заявлением.

Соединенные Штаты Америки понесут "значительный ущерб", если война в секторе Газа перерастет в более масштабный конфликт.

Такое заявление сделал Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в разговоре с Al Jazeera, пишет Reuters. "Если масштабы войны расширятся, то значительный ущерб будет нанесен и Америке", - cказал он.

"Мы передали сионистскому режиму через его союзников, что если они не прекратят свои злодеяния в Газе, Иран не сможет просто оставаться наблюдателем", - добавил Хоссейн Амирабдоллахиан.

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Реакция Ирана на войну: что известно

Как известно, президент Ирана Ибрагим Раиси назвал нападение ХАМАС на Израиль "восстанием против жестокости" и "законной самозащитой". По данным СМИ, он поздравил одного из лидеров боевиков со "смелой и победоносной операцией".

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обеспокоены возможным вмешательства Ирана в войну.

По данным The Wall Street Journal, Иран помог ХАМАС спланировать нападение на Израиль, работа велась на протяжении нескольких недель. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что у них нет прямых доказательств иранской прочастности к атаке, однако он "очевидно, замешан".

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