Недавнее решение США переместить самолеты и корабли ближе к Израилю было специально направлено на сдерживание Ирана.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал К. К. Браун сообщил, что США четко предостерегли Иран от вмешательства в конфликт между Израилем и ХАМАС, поскольку они стремятся предотвратить дальнейшее расширение смертельного конфликта.

Как пишет Financial Times, Браун заявил, что недавнее решение США переместить авианосную ударную группу и военные самолеты ближе к Израилю было специально направлено на сдерживание Ирана. Официальные лица США готовятся к длительному конфликту и предприняли значительные усилия, чтобы помешать врагам Израиля воспользоваться беспорядками, вызванными нападениями.

"Наши действия направлены не только на поддержку Израиля, но и на сдерживание любых других организаций, которые могут решить поддержать ХАМАС в этом конкретном конфликте с Израилем", - сказал Браун.

Видео дня

Он подчеркнул, что США послали "сильное сообщение" о том, что не желают расширения конфликта, "и идея состоит в том, чтобы Иран получил это сообщение громко и четко".

Роль Ирана в войне Израиля и ХАМАС

Палестинские боевики движения ХАМАС, стоящие за внезапным нападением на Израиль, начали планировать нападение по крайней мере год назад при ключевой поддержке иранских союзников, которые предоставили военную подготовку и логистическую помощь, а также десятки миллионов долларов на оружие. Вместе с тем, никаких доказательств прямого участия Ирана в конфликте в Израиле не обнаружено.

Ранее США для демонстрации силы перебросили свои корабли и самолеты ближе к Израилю.

Иран отрицает свою прямую роль в субботнем нападении, в то же время некоторые иранские официальные лица публично приветствовали нападение, подчеркивая свои тесные связи с ХАМАС.

Вас также могут заинтересовать новости: