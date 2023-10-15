Беспокойство Вашингтона вызывает деятельность иранских прокси.

Соединенные Штаты Америки опасаются эскалации войны между Израилем и ХАМАС и перспективы непосредственного вмешательства Ирана, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иран давно поддерживает террористические группировки ХАМАС в Секторе Газа и Хезболла в Ливане, предоставляя им финансирование и оружие. По словам советника Белого дома, деятельность иранских прокси вызывает беспокойство Вашингтона.

"Во-первых, мы обеспокоены прокси-силами. Ливанская Хезболла находится там, проводит рейды на северной границе Израиля. ... Конечно, мы также не можем исключить, что Иран решит как-то напрямую вступить в конфликт, и должны подготовиться ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам", - заявил Салливан в эфире CBS.

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Советник также отметил, что именно из-за этих опасений США отправили авианосец в Восточное Средиземноморье.

"[Президент Джо Байден] отправил очень четкое сообщение любому государству или любому игроку, который может стремиться воспользоваться ситуацией", - сказал он.

Война между Израилем и ХАМАС - угрозы Ирану и реакция США

7 октября террористическая палестинская группировка ХАМАС, контролирующая часть палестинской территории - Сектор Газа, нанесла самую масштабную за последние десятилетия атаку по территории Израиля. Боевики выпустили тысячи ракет и вторглись в приграничные районы. В результате атаки были убиты более тысячи человек, преимущественно - гражданские.

К 9 октября Израиль объявил о полном восстановлении контроля над территорией, захваченной боевиками. 13 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о необходимости эвакуировать палестинское население в связи с предполагаемой наземной операцией в Секторе Газа с целью лишить ХАМАС контроля над территорией. Сейчас операция, по сообщениям СМИ, отсрочена из-за неблагоприятных погодных условий.

Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран предупредил Израиль, что вмешается в войну, если ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Секторе Газа.

На этом фоне министр обороны США Ллойд Остин приказал отправить авианосец USS Геральд Р Форд, крейсер класса Ticonderoga USS Normandy и несколько эсминцев в Восточное Средиземноморье. впоследствии США отправили ударную группу с авианосцем USS Gerald R Ford к побережью Израиля. По словам Остина, это должно "сдерживать враждебные действия против Израиля или любые усилия по расширению войны после нападения ХАМАС".

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