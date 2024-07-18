Единственный человек, который сейчас может вывести Байдена из президентской гонки, - это сам Байден, отмечается в материале.

Еще вчера можно было предположить, что действующему президенту США Джо Байдену удастся удержаться на посту кандидата в президенты от Демократической партии. Но уже сегодня ситуация, похоже, выходит из-под его контроля.

Как пишет The Atlantic, "удары" по Байдену были как процедурными, так и политическими. Национальный комитет Демократической партии отложил решающее голосование, которое бы усложнило его замену. Влиятельный демократ призвал Байдена уйти в отставку. В то же время сообщения о закулисных маневрах дали понять, что другие ведущие партийные лидеры потеряли веру в кандидатуру Байдена, даже если они пока не готовы говорить об этом публично.

Стратегия президента, направленная на то, чтобы избежать призывов к его отставке, очевидно, заключалась в том, чтобы "дожить до виртуального поименного голосования где-то в июле". Но вчера главы комитета заявили, что голосование не состоится как минимум до 1 августа. Это означает еще больше времени для более негативных результатов опросов, больше шансов для президента "споткнуться", и, что самое важное, больше раундов значительных перебежек.

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"После покушения на бывшего президента Дональда Трампа, произошедшего на выходных, бунт среди ведущих демократов, казалось, пошел на спад или, по крайней мере, приостановился. Но, как сообщил вчера мой коллега Рассел Берман, беспокойство среди демократов в Конгрессе сохранилось – частично из-за риска передачи страны другой администрации Трампа, а частично из-за опасений за собственную политическую судьбу", – пишет автор материала Дэвид Грэхем.

Представитель Калифорнии Адам Шифф, который сейчас баллотируется на должность одного из сенаторов штата, призвал Байдена уйти в отставку. Он высоко оценил достижения президента, но добавил, что второе президентство Трампа "подорвет саму основу нашей демократии, и я имею серьезные опасения относительно того, сможет ли президент победить Дональда Трампа в ноябре".

Публичное заявление Шиффа примечательно тем, что он является протеже бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую в партии уважают за ее стратегическую смекалку и волю к победе, и вряд ли он выступил бы без ее ведома и, возможно, поощрения. По данным Politico, Пелоси не хочет публично призывать Байдена отступить, но она де-факто была "полевым генералом" в попытках подтолкнуть его к отставке.

CNN сообщает, что она в частном разговоре сказала президенту, что он тянет партию вниз.

Пелоси не одинока. Ее преемник на посту лидера демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер большинства в Сенате Чак Шумер сказали Байдену, что будет лучше, если он выйдет из гонки, сообщил Джонатан Карл из ABC. Кампания Байдена также сталкивается с финансовыми проблемами. Мало того, что Трамп уничтожил то, что, как ожидалось, было большим преимуществом в сборе средств, но Джеффри Катценберг, близкий союзник президента и главный донор, частным образом сказал Байдену, что деньги иссякают, поскольку доноры теряют веру в то, что он может победить".

В то же время Джо Скарборо из MSNBC – верный медийный союзник президента Байдена – предположил сегодня утром, что президенту пора уйти.

"Люди из окружения Джо Байдена обязаны сделать шаг вперед и помочь президенту, помочь человеку, которого они любят, и сделать все правильно", – сказал он.

Примечательно, что демократы не прилагают особых усилий, чтобы преуменьшить значение этих сообщений. Офис Шумера назвал их "пустыми спекуляциями", но не возразил, заявив, что "лидер Шумер выразил взгляды своей фракции". Офис Джеффриса же подчеркнул, что его консультация с Байденом была частной.

"Единственный человек, который сейчас может вывести Байдена из гонки, – это Байден. Другие демократы не имеют других средств, кроме давления. Хотя президент остается публично непокорным и, как сообщается, непокорным в частных разговорах, есть признаки того, что он постепенно открывается для этой идеи. И CNN, и The New York Times сообщили, что Байден более "восприимчив" к уходу в сторону и расспрашивал советников о пути вице-президента Камалы Харрис к победе, если бы она стала номинантом", – говорится в материале.

В одном из интервью Байден также изложил возможный путь выхода из гонки. По его словам, это могло бы произойти, если бы у него возникли какие-то проблемы со здоровьем, "если бы кто-то, если бы врачи пришли ко мне и сказали, что у вас такая-то проблема и такая-то проблема". Всего через несколько часов после выхода этого интервью Белый дом объявил, что у Байдена положительный результат теста на COVID-19.

"Возможно, это не то, к чему стремятся демократы – симптомы у президента, как сообщается, легкие, – но это даст Байдену несколько дней, чтобы посидеть дома и подумать о своем будущем", – резюмирует автор материала.

Выборы в США: шаткое положение Байдена

Бывший президент США Барак Обама сказал союзникам по Демократической партии, что путь президента Байдена к победе "значительно сократился". По мнению экс-главы страны, действующему президенту стоит серьезно подумать об отзыве своей кандидатуры с предстоящих выборов.

Ранее издание Ахіоѕ писало, что растущее давление лидеров партии и близких друзей убедит президента США Джо Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные.

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