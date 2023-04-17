В Пентагоне озвучили главные задачи американцев.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки подтверждают, что на территории Украины присутствует немногочисленная группа американских военных.

Как сообщает Укринформ, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга. Задачей этих военных является поддержка офиса атташе по вопросам обороны и посольства США, американских программ оборонной поддержки, а также осуществление мониторинга.

"Мы публично заявляли ранее, что в Украине присутствуют небольшие воинские подразделения США для оказания критически важной поддержки посольства США", - подчеркнула Сингх, добавив, что эти военные не участвуют в боевых действиях.

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Утечка секретных документов Пентагона: что известно

Напомним, недавно в сеть "слили" засекреченные документы Пентагона, которые якобы содержат данные американской разведки о войне в Украине.

The Washington Post написал, что "слитые" данные свидетельствуют о том, что американская разведка прогнозирует ВСУ "скромный успех" во время предстоящего контрнаступления.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что Минобороны Соединенных Штатов не имело доступа к планам украинского контрнаступления.

13 апреля ФБР арестовало подозреваемого в "сливе" документов. Им оказался 21-летний военный разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра.

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