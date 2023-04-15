По его словам, выводы, сделанные во время анализа документов Минобороны США, не имеют под собой никакой основы.

Пентагон не имел доступа к планам по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Анализы слитых документов относительно якобы военных планов Украины не имеют основания.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, украинское командование имеет несколько вариантов развития событий.

"Мы сознательны обо всех процессах, происходящих на фронте. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе относительно контрнаступления, не имеют под собой никакой основы. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что командование ВСУ работает не только над планированием контрнаступления, но и над стратегией освобождения всей территории Украины к границам 1991 года.

"До тех пор, пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", – добавил Данилов.

Утечка документов о контрнаступлении ВСУ

Недавно в Сеть "слили" секретные документы Пентагона о перспективах украинского контрнаступления. Стало известно о скептические ожидания руководства США относительно украинского контрнаступления. Основным препятствием Пентагон считает дефицит боеприпасов и техники, а также проблемы с концентрацией войск.

В то же время главарь "группы Вагнера" Евгений Пригожин наоборот считает, что украинское контрнаступление будет весьма успешным. Олигарх уже готовится обратить в свою пользу предстоящее поражение России.

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