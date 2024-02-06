Глава Европейского Совета Шарль Мишель жестко раскритиковал призывы к достижению мира в Украине ценой сдачи ее территорий. Во время выступления в Европарламенте он отметил, что шокирован призывами к миру в Украине с перспективой того, что оккупированные территории останутся под контролем Российской Федерации.
"Я ошеломлен заявлениями леворадикалов о том, что мы должны прекратить поставлять оружие Украине. Вы что хотите - чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?" - сказал Мишель.
По его словам, каждый потраченный на Украину евро пойдет "на благо безопасности Европейского Союза".
"Мой ответ тем, кто сеет сомнения и опасения: каждый евро, вложенный в поддержку Украины, — это инвестиция в нашу безопасность, в процветание и стабильность Евросоюза. Украине нужно больше оружия, больше снарядов, больше помощи", - подчеркнул глава Евросовета.
Он также обратился к Палате представителей Конгресса США с призывом как можно быстрее предоставить Киеву $60 млрд, необходимых для финансовой стабильности Украины.
Помощь Украине от ЕС - последние новости
В четверг, 1 февраля, Евросоюз выделил 50 млрд евро для Украины. Пакет, который должен стать опорой для украинского бюджета, выделен на четыре года.
Позже высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель похвалил ЕС за оказанную Украине поддержку. Он также пообещал, что Евросоюз до конца года доставит в Украину более 1 миллиона артиллерийских снарядов и обучит 60 тысяч украинских военных.
Вас также могут заинтересовать новости: