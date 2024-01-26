Политик признал, что его решение вызвало волну недовольства в Евросоюзе.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель решил отказаться от участия в выборах в Европарламент после того, как эти его планы повлекли за собой громкий скандал в ЕС. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

Он рассказал, что видел в этих выборах возможность продолжить свою борьбу за решение тех проблем, с которыми столкнулась Европа. В частности он упомянул и войну в Украине. По словам Мишеля, он надеялся, что его избирательная кампания будет вполне совместима с исполнительными полномочиями – "как и на любых национальных или местных выборах".

Мишель признал, что переспектива его досрочной отставки "привела к резкой реакции".

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"Мой выбор привлек внимание средств массовой информации и спекуляции. (...) Я приветствую всю политическую критику и законные аргументы. Естественно, каждая ситуация имеет несколько возможных точек зрения. Но личные нападки все больше преобладают над фактическими аргументами. (...) По всем этим причинам и чтобы сохранить фокус моей миссии, я не буду кандидатом на европейских выборах. Я посвящу все свои усилия своим нынешним обязанностям с непоколебимой решимостью, пока они не закончатся", – написал Мишель.

Скандал с Шарлем Мишелем: что известно

Как писал УНИАН, в начале января действующий президент Евросовета Шарль Мишель объявил о намерении баллотироваться в Европейский парламент на выборах в июне. В случае победы на этих выборах, он должен был уйти с должности досрочно. Главной проблемой в этом контексте было то обстоятельство, что в случае досрочной отставки председателя Евросовета его обязанности должен выполнять руководитель государства, которое председательствует в ЕС. Во втором полугодии это будет Венгрия.

То есть одну из главных должностей в Евросоюзе мог бы получить антиевропейски и антиукраински настроенный Виктор Орбан, не скрывающий симпатий к России.

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