По словам главы европейской дипломатии, за 2024 год Евросоюз предоставит Киеву сумму, потраченную за два предыдущих года этой войны.

Чтобы обеспечить мир, Европейский Союз должен быть готов защитить себя. Об этом в своем блоге написал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Он напомнил, что на последнем заседании Европейский совет согласовал новый пакет гражданской помощи Украине на 50 миллиардов евро. В то же время, по словам дипломата, ЕС отстает от поставленной цели по предоставлению Киеву боеприпасов, "но мы ускоряем наши усилия".

"До конца года мы доставим в Украину более 1 миллиона артиллерийских снарядов и обучим 60 тысяч украинских военных", - заверил Боррель.

По его словам, Евросоюз с помощью собственных инструментов и его государства-члены уже предоставили Украине более 28 миллиардов евро военной помощи.

"Это говорит о том, что мы значительно ускоряем нашу поддержку. За один год мы приблизимся к сумме, выделенной за два предыдущих года этой войны", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Помощь ЕС Украине - последние новости

В четверг, 1 февраля, Европейский Союз выделил 50 млрд евро для Украины. Пакет, который станет опорой украинскому бюджету, выделяют на четыре года. Убедить главу правительства Венгрии Виктора Орбана поддержать его получилось даже до начала саммита. Лидеры ЕС собрались в Брюсселе сугубо ради предоставления денег для Киева.

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