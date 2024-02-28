Фактически речь идет не о деньгах, а о праве забрать у армии США оружия на 4 миллиарда, что не очень нравится самому Пентагону.

У Пентагона до сих пор есть около 4 миллиардов долларов, выделенных ранее на военную поддержку Киева в рамках так называемых "президентских полномочий для Украины". Сейчас американские чиновники думают, стоит ли пустить эти деньги в ход, пишет CNN.

Как рассказали журналистам "многочисленные чиновники по вопросам обороны" США, речь идет не о "живых деньгах", а о полномочиях передать Украине военное имущество из собственных запасов американской армии. До сих пор Пентагон не хотел трогать эту "заначку", пока Конгресс не предоставит финансирование на закупку для американской армии нового оружия вместо того, которое будет отправлено Украине.

По словам источников, военные чиновники боялись снижения боеготовности американских войск, если им немедленно не компенсируют все, что пойдет украинцам. Но в условиях, когда Украина все больше нуждается в военной помощи США, а Конгресс никак не может одобрить новую программу, в Пентагоне задумались над тем, чтобы использовать хотя бы часть из этих 4 миллиардов долларов, на которые есть полномочия у Джо Байдена.

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Никаких решений пока не принято, подчеркнули чиновники. Но разговоры об этом варианте и других потенциальных "планах Б" становятся все более актуальными в течение последних нескольких недель, поскольку ситуация на поле боя в Украине становится все более ужасной, заявили чиновники.

Неназванный представитель Пентагона сказал CNN, что следующий пакет помощи Украине, если он поступит, "безусловно будет включать критические боеприпасы". Также ведутся дискуссии относительно того, как и куда переместить военную технику, чтобы немедленно передать ее Украине, как только будет разрешение на это.

Проблема с американской помощью Украине

Как писал УНИАН, последний пакет военной помощи Украине от США на сумму до 250 миллионов долларов был объявлен 27 декабря. Однако Украина продолжает получать небольшие партии оружия, которые были профинансированы ранее, но заказаны у промышленности, а не взяты со складов армии.

Накануне в Белом доме состоялось совещание с участием президента Байдена и лидеров Конгресса, во время которого до американских депутатов довели информацию о проблемах Украины на фронте и критической важности Украины для безопасности США. Однако после этого совещания республиканцы снова заявили, что вопрос границы с Мексикой для них все равно важнее.

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