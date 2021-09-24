Удалось спасти и эвакуировать 14 человек.

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии (РФ) на высоте около 5 400 метров застряли альпинисты. Пятеро участников восхождения погибли, 14 удалось спасти.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, 23 сентября группа альпинистов из 19 человек, совершавшая восхождение на гору, из-за ухудшения погодных условий подала сигнал о необходимости помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы была травма ноги.

В итоге поисково-спасательную операцию завершили в 2:45 ночи следующего дня. Удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пятеро участников похода погибли.

"Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20°C. Видимость не более 1 метра. К работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

Как рассказал начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин, почти все спасенные альпинисты получили сильное обморожение, у некоторых имеются переломы конечностей, передает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Что случилось на Эльбрусе во время восхождения

Кавказский стратовулкан Эльбрус является самой высокой горной вершиной России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее и включен в список высочайших вершин частей света.

По словам организатора восхождения Дениса Алимова, группу, потерпевшую бедствие, сопровождали четыре альпиниста-профессионала, которые делали все возможное для оказания помощи туристам.

"Было четыре альпиниста-профессионала, сопровождавших 16 участников. В 10 утра они вышли на плато - это выше седловины Эльбруса. Был сильный ветер, но погода была устойчивая, никаких опозданий не было. Одной девушке стало плохо. Было принято решение: один из помощников (гидов - УНИАН) вместе с ней начинают спуск на седловину, чтобы сбросить высоту. Остальная группа пошла на вершину", - цитирует Алимова ТАСС.

О том, что произошло далее, организатор восхождения, как утверждает, узнал от гида, начавшего спуск с пострадавшей девушкой.

"С его слов (гида - УНИАН), буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. Возможно, резко упало давление, потому что девушке даже при потере высоты стало хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. Это произошло примерно в 11:00-12:00. Гид зафиксировал ее возле тропы, прождал группу до 15:00, а когда группа не спустилась, связался с лагерем и самостоятельно начал спуск вниз. Как только он сел в ратрак, он начал звонить в МЧС", - рассказал Алимов.

Он говорит, что во время спуска остальной группы один из участников восхождения сломал ногу и это стало "фатальной причиной" дальнейшей трагедии.

Читайте такжеНа Эльбрусе двое сноубордистов повисли над 15-метровой расщелиной и попали на видео"Вероятно, из-за этого группа потеряла время, погода катастрофически ухудшилась. Я говорил с лидером группы, которого увезли в больницу - он сказал, что когда при спуске пришлось заново провешивать перила (веревки для спуска - УНИАН), видимость была около полуметра. Они приняли решение разделить группу на три взвода - на тех, кто идет быстрее и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли еще два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше", - сказал организатор восхождения.

Алимов также отметил, что гиды, сопровождавшие группу, получили сильные обморожения и травмы, один из них практически ослеп, его сильно посекло снегом.

Ранее трое украинцев попали под лавину на горе Казбек на Кавказе. Их эвакуировали. А на Эльбрусе среди тел пропавших 13 лет назад туристов нашли украинский паспорт.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова