На Эльбрусе нашли тела шестерых альпинистов, пропавших в 1990-х и 2000-х годах

Тела сразу шестерых альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус в 1990-х и 2000-х годах, обнаружены спасателями на склонах. Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдуллах Гулиев. По его словам, в горах почти два месяца стоит жара, и тела «вытаяли» из-под слоев снега и льда, передает РБК.

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«С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 метров в районе западной вершины горы», - сказал Гулиев.

Тела еще троих альпинистов были обнаружены на высоте 5300 метров. Среди погибших оказалась женщина, приехавшая покорять Эльбрус из Санкт-Петербурга в начале 1990-х годов и пропавшая без вести. Личности остальных пятерых погибших пока не установлены.

«Этим займутся сотрудники Следственного комитета. Предположительно, трое погибли в 2000-х годах», - сказал Гулиев.

19 сентября в высокогорном Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии температура воздуха поднималась до плюс 20 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, на этом уровне температура будет удерживаться еще около десяти дней.

Как сообщал УНИАН, в мае американец, ранее переживший лавину на Эвересте, погиб при втором восхождении.