На Эльбрусе среди тел пропавших 13 лет назад туристов нашли украинский паспорт - МИД

На западном склоне горы Эльбрус, которая является самой высокой вершиной Кавказских гор, среди тел туристов, пропавших 13 лет назад, обнаружен один паспорт гражданина Украины. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Действительно, есть факт нахождения нескольких тел на западном склоне горы Эльбрус. При осмотре одного из тел был обнаружен паспорт гражданина Украины и несколько проездных билетов. Вместе с тем, по состоянию на сейчас, продолжается идентификация тел", - сказала Беца.

По ее словам, говорить о гражданстве других погибших можно будет только после завершения идентификации тел.

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Также она сказала, что Генеральное консульство в Ростове-на-Дону продолжает заниматься этим делом.

В то же время, по информации ТСН, на Эльбрусе обнаружили тела десяти погибших туристов из разных стран, среди которых трое украинцев. Альпинисты исчезли еще в 2004 году. В экспедиции принимали участие шесть спортсменов, судьба еще трех украинцев из той экспедиции до сих пор неизвестна.

Поисковая операция тринадцатилетней давности была безрезультатной, и только в сентябре этого года, после длительной жары и таяния горного снега, удалось найти часть этой экспедиции - тела Юрия Юхимчука и Геннадия Герасименко из Хмельницкого и винничанина Виталия Сидорова. Тела трех альпинистов нашли в палатке на высоте 5300 метров. Причину смерти еще не выяснили, впрочем, признаков насилия не обнаружили. Тела украинцев сейчас в морге Нальчика. Судьба еще трех украинских спортсменов неизвестна.