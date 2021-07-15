Во время праздничных мероприятий парень встал на одно колено и надел любимой на палец обручальное кольцо.

В Париже военный сделал предложение руки и сердца своей подруге за несколько минут до начала парада на Елисейских полях.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Накануне во Франции отмечали день взятия Бастилии – это главный государственный праздник страны.

Во время праздничных мероприятий парень стал на одно колено и надел любимой на палец кольцо под одобрительные возгласы и аплодисменты товарищей по службе.

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Автор: Олег Давыгора