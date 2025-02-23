Если Китай действительно хочет мира в Европе, Киев готов обсудить с Пекином пути его достижения.

Украина никогда не просила оружие у Китая, но это важно, если бы Пекин мог помочь в этом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во время Форума "Украина. Год 2025".

"Считаю, что Китай изрядно заинтересован в Европе, в ЕС в экономическом смысле. Я также считаю, что в этом случае Китай может помочь нам различными возможностями остановить Путина и обеспечить уважение к нашей территориальной целостности", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине прежде всего нужно сейчас оружие.

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"Мы никогда не спрашивали оружие у Китая, потому что знаем ответ. Но думаю, что это важно, если бы Китай мог нам помочь в этом при условии, что у них есть заинтересованность сыграть роль в восстановлении мира. Мы готовы об этом говорить", - сказал украинский президент.

Война в Украине и Китай

Как сообщал УНИАН, Россия имеет проблемы с восстановлением вооруженного потенциала из-за введенных международных санкций, примененных из-за агрессии РФ против Украины. Однако ее оборонная промышленность продолжает работать, получая много запчастей нелегально, а также от стран, которые ее поддерживают. В прошлом году уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии, поступают в РФ из Китая.

Также на днях министр иностранных дел страны Ван И заявил, что Китай поддерживает достижение "консенсуса" между США и Россией по вопросу войны в Украине. Ван И подчеркнул, что Китай готов и дальше играть конструктивную роль в "политическом урегулировании кризиса".

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