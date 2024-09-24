По словам уполномоченного, среди других поставщиков - США, Нидерланды, Япония, Швейцария.

Около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии, поступают в РФ из Китая, заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, пишет Reuters.

"Если взять все обычные виды вооружения и посчитать иностранные комплектующие, то около 60% будут поступать из Китая. У нас были длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу. Я бы сказал, что самая большая проблема - это КНР", - отметил он.

Среди других поставщиков он назвал США, Нидерланды, Японию, Швейцарию. При этом речь идет о важных деталях для систем наблюдения, беспилотников и ракет.

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По мнению Власюка, Евросоюз мог бы сделать больше для прекращения потока западной продукции, в частности, принять меры против российской атомной компании "Росатом".

"Мы считаем, что она (Россия - УНИАН) использует свои сети для снабжения российской армии", - сказал он.

Кроме того, как добавил Власюк, санкции могут быть нацелены на логистику России, такую как аэропорты и морские порты, а также финансовые учреждения, которые способствуют продажам.

Китай помогает России - что сообщалось

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай стал решающим фактором в войне России против Украины. По его словам, Пекин обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует РФ.

"Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России", - сказал он.

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