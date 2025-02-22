Ван И подчеркнул, что Китай готов и далее играть конструктивную роль в "политическом урегулировании кризиса".

Китай поддерживает достижение "консенсуса" между США и Россией по вопросу войны в Украине. Как пишет The Hill, об этом заявил министр иностранных дел страны Ван И.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый США и Россией, и надеется, что заинтересованные стороны смогут найти устойчивое и долгосрочное решение, учитывающее озабоченности друг друга", - говорится в заявлении.

Также Ван И подчеркнул, что Китай готов и далее играть конструктивную роль в "политическом урегулировании кризиса".

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Он также отметил, что "призывы к мирным переговорам в последнее время усиливаются, и окно для мира открывается".

Хотя позиции сторон не совпадают, "диалог всегда лучше конфронтации, а мирные переговоры всегда лучше войны", добавил он, подчеркнув, что Китай всегда выступал за скорейшее мирное урегулирование войны в Украине.

США повернулись в сторону РФ

В течение последней недели американская поддержка Украины "обвалилась", а президент США Дональд Трамп яростно набросился на лидера Украины Владимира Зеленского, повторяя дезинформацию, которая обычно звучит из Кремля.

В частности, Дональд Трамп обвинил Зеленского в начале войны, заявив, что он "никогда не должен был ее начинать". Он также назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в отказе проводить демократические выборы во время действия военного положения.

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