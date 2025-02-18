Аналитики поставили под сомнение эффективность китайской армии.

Китай увеличивает свою военную мощь, и в результате армия КНР, ранее не являвшаяся даже одной из сильнейших в Азии, по неоднократным оценкам аналитиков, теперь составляет конкуренцию, а в некоторых категориях и превосходит вооруженные силы США.

Однако, пишет CNN, в докладе, опубликованном вашингтонской компанией RAND Corp. говорится, что, главным мотивом масштабной военной модернизации правящей коммунистической партии Китая является сохранение власти, а не борьба с заокеанским врагом. Как утверждают аналитики, стремление коммунистической партии к контролю над военным персоналом и китайским обществом могут помешать армии Китая в бою, особенно против такого равного противника, как США.

"НОАК (Народно-освободительная армия Китая) по-прежнему в основном сосредоточена на поддержании правления Коммунистической партии Китая, а не на подготовке к войне", - пишет эксперт по Китаю в RAND Тимоти Хит.

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Он подчеркивает, что военные успехи Китая в модернизации направлены в первую очередь на укрепление привлекательности и авторитета правления компартии, что делает войну маловероятной.

Кроме того, аналитик отмечает, что подразделениями НОАК руководят не только командиры, но и политические комиссары, которые сосредоточены на лояльности партии, а не на боевой эффективности. Такая разделенная система командования по его оценке, снижает способность командиров гибко и быстро реагировать на возникающие ситуации.

В то же время другие эксперты критикуют его выводы, указывая, что лидер Китая Си Цзиньпин четко обозначил свою главную военную цель: поставить Тайвань под контроль Пекина, если потребуется, силой.

"Есть гораздо более простые, дешевые и менее рискованные способы обеспечить максимальную безопасность партии, чем те специализированные боевые возможности, которых так упорно добивается Си", - сказал профессор стратегии в Военно-морском колледже США Эндрю Эриксон.

Трамп хочет наладить отношения с Китаем

В частности, он заявил, что как только войны в Украине и в секторе Газа утихнут, он хочет встретиться с Россией и Китаем, чтобы обсудить резкое сокращение расходов на оборону всеми тремя странами.

В то же время адмирал Сэмюэл Папаро, командующий Индо-Тихоокеанским командованием, сказал, что Китай увеличил темпы учений вокруг Тайваня до такой степени, что для США может оказаться сложным определить, когда начнется атака.

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