'Запад доводит Россию до красной черты': Путин разразился угрозами и вспомнил об 'Орешнике'

Диктатор назвал 2024 год "знаковым в достижении целей специальной военной операции".

Российский правитель Владимир Путин объявил, что в ближайшее время обеспечат серийный выпуск комплексов "Орешник". На фоне этого заявления он пригрозил Западу.

Как сообщают пропагандистские СМИ, Путин во время речи на коллегии Минобороны РФ назвал 2024 год "знаковым в достижении целей специальной военной операции". Диктатор заявил, что российские войска "прочно владеют стратегической инициативой на всей линии соприкосновения".

"Запад доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать", - заявил Путин.

Кроме того, российский правитель выдал, что на Западе считают себя "представителями Господа на Земле, хоть сами в Господа не верят". Путин убеждает, что США пугают свое население мифическими заявлениями, что Россия якобы планирует на кого-то нападать.

Ракета "Орешник" - последние новости

По мнению аналитиков военного издания Defense Express, россияне значительно преувеличивают характеристики своей ракеты "Орешник". В частности, у экспертов есть вопросы к скорости полета этой ракеты и к возможностям ее сбивания.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что в ракете "Орешник" нет ничего нового, как для российско-украинской войны.

Летчик-испытатель, специалист по вопросам авиации Александр Лиходид заявил, что риск нового применения Россией ракеты "Орешник" существует, это может произойти в рамках "массированной атаки".

Недавно Путин заявил, что необходимость в ядерном оружии отпадает, когда есть "Орешник".

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