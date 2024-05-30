В частности, война в Украине способствовала резкому росту цен на ограниченное количество снарядов, объяснили в компании-поставщике.

Чехословацкая группа, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных снарядов не может быть отправлена ​​на поля сражений в Украине так быстро, как планировалось.

Владелец и председатель CSG Михал Стрнад сообщил, что в рамках инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева поставки снарядов начнутся в июне, пишет Financial Times.

При этом он предупредил, что около 50% снарядов, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей обработки в Украину. В некоторые снарядов компания CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

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"Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы… Это непростая работа", - заявил Стрнад.

Однако, он подчеркнул, что чешская инициатива остается "на ходу", и что CSG намерена доставить назначенную ему часть поставок.

По словам Стрнада, война в Украине способствовала резкому росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно было приобрести за пределами ЕС, в то время как в Европе не было запасных боеприпасов.

Он сказал, что портфели заказов европейских производителей боеприпасов полны на срок до следующих восьми лет, в зависимости от их типа, даже несмотря на то, что "все мы наращиваем мощности".

Даже при маловероятном сценарии завершения войны в Украине прямо сейчас, сказал он, "нам предстоит огромная работа по пополнению стратегических запасов стран НАТО".

Дефицит снарядов в Украине - чешская инициатива

В публикации отмечается, что 15 стран ЕС и НАТО на данный момент внесли 1,6 миллиарда евро в чешскую инициативу, о которой было объявлено в феврале и которая направлена ​​на поставку Украине 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Сообщается, что первая партия из десятков тысяч снарядов калибра 155 мм будет доставлена ​​в Украину в следующем месяце.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что только четыре страны выполнили свои финансовые обязательства в рамках чешской инициативы (Канада, Дания, Нидерланды и Португалия). Хотя отмечалось, что к инициативе присоединились 18 стран.

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