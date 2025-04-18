По мнению экс-посла США, Уиткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф не сделал ничего для прекращения огня в Украине, и его нужно заменить более опытным дипломатом. Об этом экс-посол написал в соцсети Х.

"Уиткофф не сделал ничего конструктивного для того, чтобы попытаться договориться о прекращении огня. Возможно, пришло время взять на себя ответственность более опытному дипломату или эксперту по национальной безопасности", - говорится в заметке.

По словам Макфола, лучший дипломат не сможет одновременно вести переговоры с несколькими странами, поэтому Уиткофф должен отвечать за одно направление.

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"Даже лучший в мире дипломат - лучший дипломат в истории - не смог бы одновременно вести переговоры с Россией, Ираном и Израилем-Палестиной. Уиткоффа следует назначить на одно направление, а по остальным пусть работает кто-то другой", - написал бывший посол.

По его мнению, США нужно взять в свою команду переговорщиков того, "кто знает что-то о Путине (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) и России".

Отметим, Уиткоффа президент США Дональд Трамп изначально назначил своим специальным представителем на Ближнем Востоке, однако он неоднократно ездил в Россию, где проводил переговоры об урегулировании ситуации в Украине. Также недавно в Омане он вел переговоры с Ираном по ядерной программе.

Заявления Виткоффа относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, в недавнем интервью Такеру Карлсону Уиткофф очертил будущее оккупированных территорий Украины, назвав их "самой большой проблемой в этом конфликте". По его словам, "они русскоязычные, были референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразило желание быть под российским руководством". Также Уиткофф сказал, что россияне де-факто контролируют эти территории, и "вопрос в том, признает ли мир, что это территории России, сможет ли Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) выжить политически, если он это признает".

После последних переговоров с Путиным Уиткофф заявил, что "ключ" по мирному соглашению "вращается вокруг "пяти территорий". "Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше... Я думаю, что мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важным для мира в целом", - отмечал спецпредставитель.

В интервью The Wall Street Journal спецпредставитель Трампа сказал, что Россия может сохранить под своей властью часть оккупированных территорий Украины. Он подтвердил, что обсуждал с российским диктатором вопрос территорий, и во время их разговора "Путин был зациклен на украинской земле". Уиткофф также предположил, что Украину могут меньше волновать те регионы, которые являются русскоязычными.

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