Венгерский оппозиционер Мартон Гекички сорвал пресс-конференцию премьер-министра Виктора Орбана относительно председательства его страны в Европейском Союзе.

Мужчина выбежал к трибуне и бросил в сторону Орбана похожие на купюры листовки, когда тот высказывался против иммиграции. "За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзиньпину", - кричал Гекички.

Охрана остановила мужчину и вывела из зала. Известно, что он является членом венгерской партии "Демократическая коалиция" и представителем 4-го избирательного округа города Эрд.

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