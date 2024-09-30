Премьер-министр Венгрии провел переговоры с лидерами Китая и Бразилии в кулуарах ООН.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует проведение "мирного" саммита между Украиной и Россией. Об этом пишет Die Weltwoche.

По данным издания, на прошлой неделе в Нью-Йорке за кулисами ООН Орбан провел "интенсивные" переговоры с лидерам Китая и Бразилии, чтобы инициировать мирный саммит между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным:

"Орбан организовал поддержку своих планов в целом пятнадцатью странами, "друзьями мира". Сейчас обсуждается место проведения мирного саммита. Кроме Венгрии, Китая и Бразилии также примут участие Франция и Швейцария".

При этом СМИ отмечает, что руководство Европейского Союза раздражают поездки Орбана за границу. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, ведь он не может вести переговоры от имени ЕС. С другой стороны, Орбан, который еще несколько месяцев будет президентом Совета ЕС, считает, что он ведет исследования, а не переговоры.

"Орбан, похоже, полон решимости завершить свои мирные переговоры. Как он сказал (изданию - УНИАН), его цель - вернуть европейцам активную роль и определить курс перед выборами в США. Поскольку Киев и Москва не особо желают вести переговоры, международное давление теперь должно привести к прорыву для прекращения огня. Это, несомненно, было бы переворотом. Другие политики уже получали Нобелевские премии за мелочи", - говорится в статье.

Последние заявления Орбана

В начале сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал об отношениях с Зеленским после поездки в Москву. По его словам, он выступает за встречу украинского президента и кремлевского правителя.

Как сказал Орбан, "если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже".

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