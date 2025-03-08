"Большинство мира" в лице Трампа и Орбана стремятся к миру, заявили в Будапеште.

Европейский союз и конкретно Польша пытаются сорвать переговоры по миру в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем Фейсбук.

По его словам, сейчас есть реальная возможность достичь мира. В частности венгерский дипломат верит, что усилия Дональда Трампа в этом направлении могут увенчаться успехом. Однако польский премьер-министр Дональд Туск и польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, по мнению Сийярто, "выступают за кровопролитие и разрушения".

"Жаль, что польское правительство - вместе с другими брюссельцами - пытается препятствовать мирным переговорам. Именно такое поведение Брюсселя изолирует Европейский Союз. Большинство мира - во главе с Соединенными Штатами и при участии Венгрии - стремится к миру, тогда как 26 государств-членов ЕС, в том числе и Польша, проголосовали в четверг за продолжение войны. Жаль", - написал Сийярто.

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Экстренный саммит ЕС в Брюсселе

Как писал УНИАН, в четверг в Брюсселе состоялся экстренный неформальный саммит ЕС, на котором обсуждали пути военной поддержки Украины после того, как США остановили свою помощь.

По итогам саммита 26 стран-членов ЕС договорились о необходимости наращивать расходы на собственную оборону и на поддержку Украины. И только Венгрия выступила против этого.

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