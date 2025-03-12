Европейский парламент раскритиковал "миротворческую" политику президента США Дональда Трампа за то, что она вознаграждает российского агрессора и фактически вынуждает Украину к определенной форме капитуляции. Об этом сообщает Politico.
В декларации Европарламента, поддержанной голосами более 440 депутатов из 720, "решительно осуждаются любые попытки шантажом руководства Украины заставить его сдаться российскому агрессору с единственной целью - объявление так называемого "мирного соглашения". В заявлении также осуждены как "контрпродуктивные и опасные" нынешние попытки администрации Трампа "договариваться о прекращении огня и мирном соглашении с Россией через главу Украины и других европейских государств".
Евродепутаты считают, что нынешние миротворческие усилия США просто "вознаграждают" российского диктатора Владимира Путина за трехлетнюю полномасштабную агрессию против Украины.
Под заявлением подписались представители всего политического спектра, представленного в Европарламенте - "зеленые", социалисты, демократы, либералы, христианские демократы и даже жесткие правые.
Переговоры о мире в Украине
Как писал УНИАН, во время переговоров в Саудовской Аравии делегации Украины и США договорились инициировать немедленное 30-дневное прекращение огня на российско-украинском фронте. Теперь слово - за россиянами.
Тем временем в администрации Трампа заявили, что будущее мирное соглашение будет включать снятие санкций с России, в том числе европейских. Также у Трампа говорят, что обсуждали с Украиной вопрос территориальных уступок.