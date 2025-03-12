Юрий Кобзар

В Европе правые и левые наконец сошлись во мнениях: что Трамп предает Украину и весь европейский континент.

Европейский парламент раскритиковал "миротворческую" политику президента США Дональда Трампа за то, что она вознаграждает российского агрессора и фактически вынуждает Украину к определенной форме капитуляции. Об этом сообщает Politico.

В декларации Европарламента, поддержанной голосами более 440 депутатов из 720, "решительно осуждаются любые попытки шантажом руководства Украины заставить его сдаться российскому агрессору с единственной целью - объявление так называемого "мирного соглашения". В заявлении также осуждены как "контрпродуктивные и опасные" нынешние попытки администрации Трампа "договариваться о прекращении огня и мирном соглашении с Россией через главу Украины и других европейских государств".

Евродепутаты считают, что нынешние миротворческие усилия США просто "вознаграждают" российского диктатора Владимира Путина за трехлетнюю полномасштабную агрессию против Украины.

Видео дня

Под заявлением подписались представители всего политического спектра, представленного в Европарламенте - "зеленые", социалисты, демократы, либералы, христианские демократы и даже жесткие правые.

Переговоры о мире в Украине

Как писал УНИАН, во время переговоров в Саудовской Аравии делегации Украины и США договорились инициировать немедленное 30-дневное прекращение огня на российско-украинском фронте. Теперь слово - за россиянами.

Тем временем в администрации Трампа заявили, что будущее мирное соглашение будет включать снятие санкций с России, в том числе европейских. Также у Трампа говорят, что обсуждали с Украиной вопрос территориальных уступок.

Вас также могут заинтересовать новости: