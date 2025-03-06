Чиновники рассматривают разные варианты.

Европейские лидеры готовятся к противостоянию с Венгрией в вопросах помощи Украине и усиления собственной оборонной промышленности.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на официальных лиц. Чиновники ищут способы обойти блокировку со стороны венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Рассматривается как формирование партнерств между желающими странами, так и инициативы, не требующие единодушного одобрения:

"В условиях, когда континент пытается отреагировать на резкий разворот американской внешней политики президента США Дональда Трампа, ставки еще никогда не были такими высокими, а время еще никогда не было таким коротким".

Так, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен рассказала о планах налаживания партнерства между странами, которое может обойти любую внутреннюю оппозицию. А некоторые инициативы, о которых объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, не требуют поддержки всех стран-членов.

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В то же время чиновники и дипломаты отмечают, что вызов, который стоит перед Европой, настолько серьезный, что им придется прибегать к более радикальным действиям. Это повлечет обсуждение более широкого пакета мер.

"Одним из путей является привлечение сотен миллиардов долларов за счет общего долга, против чего выступает Орбан, который неохотно согласился на это во время пандемии COVID. Для этого было необходимо единогласное решение", - говорится в статье.

Глава Варшавской конференции по вопросам безопасности Катажина Писарская считает, что способы обойти Орбана становятся экзистенциальным для Евросоюза: "В ближайшие недели я ожидаю попытки обойти Венгрию с помощью более активного сотрудничества и схем типа коалиции желающих".

Ранее Венгрия поставила под сомнение европейские планы финансирования, выразив обеспокоенность возможностью совместного заимствования. Орбан заявил, что готов ветировать общее заявление на экстренном саммите в Брюсселе.

По данным издания, президент Европейского Совета Антониу Кошта планировал найти консенсус с Орбаном. Если ему не удастся, то ЕС сосредоточится на том, как обойти Венгрию, а не спорить с ней.

Венгрия блокирует решение по Украине

Как известно, Будапешт неоднократно блокировал решения Европейского Союза, связанные с Украиной и санкциями против Российской Федерации. Эти действия вызывают беспокойство среди других членов ЕС.

Кроме того, венгерский премьер-министр стал единственным лидером ЕС, который полностью поддержал политику новой администрации Соединенных Штатов Америки. Также его страна вместе с США проголосовала против резолюции ООН, осуждающей Россию за вторжение в Украину.

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